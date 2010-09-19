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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Энрике 76
Ариэль 90
2:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
19 сент. 2010, 18:00 МСК
19.09.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
76'
76'
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Колса
Гонсало Колса
78
0
Циолис
Александрос Циолис
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
78
0
Кеннеди
Кеннеди
65
0
Арана
Мануэль Арана
90
0
Ариэль
Ариэль
90'
90'
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Розенберг
Маркус Розенберг
Сарагоса
мин
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Обрадович
Иван Обрадович
90
0
Диого
Карлос Диого
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Габи
Габи
90
0
Эдмилсон
Эдмилсон
61
0
Бертоло
Николас Бертоло
61
0
Эррера
Андер Эррера
90
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
75
Запасные
0
Доблас
Антонио Доблас
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Бутахар
Саид Бутахар
0
Браулио
Нобрега Браулио
0
Лакрус
Кевин Лакрус
0
Перес
Марко Перес