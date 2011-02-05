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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Бутахар 40
1:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Фернандес 14
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
5 февр. 2011, 20:00 МСК
5.02.2011, 20:00 МСК
суббота
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Бутахар
Саид Бутахар
40'
40'
68
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Диого
Карлос Диого
90
0
Габи
Габи
90
0
Бертоло
Николас Бертоло
59
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Эррера
Андер Эррера
90
0
Браулио
Нобрега Браулио
75
Запасные
0
Доблас
Антонио Доблас
0
Н'Дав
Гиран Н'Дав
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Обрадович
Иван Обрадович
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
14'
14'
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
75
0
Мунитис
Педро Мунитис
85
0
Кеннеди
Кеннеди
65
0
Ариэль
Ариэль
90
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Перес
Франсис Перес
0
Барба
Осмар Барба
0
Арана
Мануэль Арана
0
Аркас
Рамон Аркас
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос