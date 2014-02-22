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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Кийотаке 46
Пекхарт 47
2:1
Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Кумбела 35
Бундеслига, 22 тур
Бундеслига,
22 тур
Германия
22 февр. 2014, 17:30 МСК
22.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Анга
Мартин Анга
90
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
46
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
46'
46'
69
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
34
0
Дрмич
Йосип Дрмич
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Мак
Роберт Мак
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Петрак
Ондрей Петрак
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
47'
Айнтрахт
мин
0
Корреа
Марсель Корреа
90
0
Петкович
Марьян Петкович
90
0
Пфицнер
Марк Пфицнер
78
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Кессел
Бенжамин Кессел
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Хохшайд
Ян Хохшайд
90
0
Кумбела
Доми Кумбела
35'
35'
90
0
Нильсен
Хавард Нильсен
78
Запасные
0
Латер
Беньямин Латер
0
Хенн
Матиас Хенн
0
Доган
Дениз Доган
0
Васхаузен
Ян Васхаузен
0
Вранчич
Дамир Вранчич
0
Крац
Кевин Крац
0
Адеми
Орхан Адеми