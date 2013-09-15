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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Эльабделлауи 70
1:1
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Глоушек 28
Бундеслига, 5 тур
Бундеслига,
5 тур
Германия
15 сент. 2013, 18:30 МСК
15.09.2013, 18:30 МСК
воскресенье
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Петкович
Марьян Петкович
90
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
70'
70'
90
0
Доган
Дениз Доган
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Кессел
Бенжамин Кессел
90
0
Боланд
Мирко Боланд
72
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Беллараби
Карим Беллараби
82
0
Кумбела
Доми Кумбела
88
Запасные
0
Давари
Даниэль Давари
0
Васхаузен
Ян Васхаузен
0
Пертель
Тимо Пертель
0
Вранчич
Дамир Вранчич
0
Джексон
Симеон Джексон
0
Круппке
Деннис Круппке
0
Адеми
Орхан Адеми
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
28'
28'
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Гинчек
Даниэль Гинчек
83
0
Дрмич
Йосип Дрмич
61
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Анга
Мартин Анга
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Штарк
Никлас Штарк
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Франтц
Майк Франтц
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт