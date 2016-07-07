Матч завершен
Нефтчи
Баку
Мулумбу 20
1:2
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Бальцан
Бальзан
Матеуш 51
Матеуш 67
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
7 июля 2016, 19:00 МСК
7.07.2016, 19:00 МСК
четверг
Составы
Нефтчи
мин
-
Ари
Ари
90
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
20'
20'
90
Бальцан
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Матеуш
Матеуш
51'
67'
51', 67'
90