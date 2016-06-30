Матч завершен
Бальцан
Бальзан
0:2
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Нефтчи
Баку
МакКормак 14
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
30 июня 2016, 19:00 МСК
30.06.2016, 19:00 МСК
четверг
Составы
Бальцан
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Беццина
Йоан Беццина
90
Нефтчи
мин
-
МакКормак
Росс МакКормак
14'
14'
90