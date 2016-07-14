Матч завершен
Нефтчи
Баку
0:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Шкендия
Тетово
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
14 июля 2016, 19:00 МСК
14.07.2016, 19:00 МСК
четверг
Составы
Шкендия
мин
4
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
90