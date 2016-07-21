Матч завершен
Шкендия
Тетово
1:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Нефтчи
Баку
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
21 июля 2016, 21:00 МСК
21.07.2016, 21:00 МСК
четверг
Составы
Шкендия
мин
-
Ари
Ари
90
4
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
90
Нефтчи
мин
-
Леннон
Аарон Леннон
90
-
Веньо
Оливье Веньо
90
-
Ари
Ари
90
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
90