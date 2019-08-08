Матч завершен
Нефтчи
Баку
2:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Бней-Иегуда
Тель-Авив
Гадир 36
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 20:00 МСК
8.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Нефтчи
мин
8
Махмудов
Эмин Махмудов
90
1
Агаев
Салахат Агаев
90
25
Петров
Кирилл Петров
90
6
Станкович
Воислав Станкович
90
93
Мустивар
Сони Мустивар
90
Запасные
9
Дабо
Багали Дабо
7
Алескеров
Намик Алескеров
Бней-Иегуда
мин
11
Гадир
Мохаммад Гадир
36'
36'
90
1
Зубас
Эмилиюс Зубас
90
24
Пниши
Альбан Пниши
90