Матч завершен
Бней-Иегуда
Тель-Авив
2:1
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Нефтчи
Баку
Махмудов 90
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 20:00 МСК
15.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Бней-Иегуда
мин
11
Гадир
Мохаммад Гадир
90
1
Зубас
Эмилиюс Зубас
90
24
Пниши
Альбан Пниши
90
Запасные
2
Эло
Дор Эло
Нефтчи
мин
8
Махмудов
Эмин Махмудов
90'
90'
90
1
Агаев
Салахат Агаев
90
25
Петров
Кирилл Петров
90
93
Мустивар
Сони Мустивар
90
Запасные
6
Станкович
Воислав Станкович
9
Дабо
Багали Дабо
7
Алескеров
Намик Алескеров