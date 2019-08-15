Матч завершен
Млада Болеслав
Млада-Болеслав
0:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 20:00 МСК
15.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Млада Болеслав
мин
36
Пудил
Даниэл Пудил
90
8
Матейовски
Марек Матейовски
90
15
Вагнер
Томаш Вагнер
90
10
Месанович
Муриш Месанович
90
Стяуа
мин
18
Соиледис
Аристидес Соиледис
90
23
Попеску
Даниэль Попеску
90
10
Тэнасе
Флорин Тэнасе
90
7
Коман
Флоринел Коман
90
Запасные
5
Пинтилий
Михай Пинтилий