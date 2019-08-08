Матч завершен
Стяуа
Бухарест
0:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Млада Болеслав
Млада-Болеслав
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 21:30 МСК
8.08.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы