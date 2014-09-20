Матч завершен
Метц
Метц
3:1
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
20 сент. 2014, 21:00 МСК
20.09.2014, 21:00 МСК
суббота
Составы