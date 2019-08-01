Матч завершен
Лудогорец
Разград
Икоко 24
Сверчок 82
Сверчок 84
4:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Валюр
Рейкьявик
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 20:30 МСК
1.08.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Лудогорец
мин
12
Анисе
Анисе
90
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
90
5
Терзиев
Георги Терзиев
90
-
Сверчок
Якуб Сверчок
84'
82'
84', 82'
90
23
Илиев
Пламен Илиев
90
3
Недялков
Антон Недялков
90
17
Жоржиньо
Жоржиньо
90
90
Форстер
Рафаэль Форстер
90
22
Икоко
Джордан Икоко
24'
24'
90
44
Горальски
Яцек Горальски
90
Запасные
33
Ренан
Ренан
4
Сисиньо
Сисиньо
7
Бакалов
Димо Бакалов
92
Лукоки
Джоди Лукоки
Валюр
мин
2
Саеварссон
Биркир-Мар Саеварссон
90
1
Халльдорсон
Ханнес Халльдорсон
90
77
Барталсстову
Кай-Лео Барталсстову
90