Матч завершен
Валюр
Рейкьявик
1:1
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Анисе 90
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 22:00 МСК
25.07.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Валюр
мин
2
Саеварссон
Биркир-Мар Саеварссон
90
77
Барталсстову
Кай-Лео Барталсстову
90
Лудогорец
мин
12
Анисе
Анисе
90'
90'
90
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
90
5
Терзиев
Георги Терзиев
90
23
Илиев
Пламен Илиев
90
25
Баджи
Стефан Баджи
90
3
Недялков
Антон Недялков
90
17
Жоржиньо
Жоржиньо
90
90
Форстер
Рафаэль Форстер
90
4
Сисиньо
Сисиньо
90
44
Горальски
Яцек Горальски
90
Запасные
33
Ренан
Ренан
21
Григоре
Драгош Григоре
22
Икоко
Джордан Икоко
18
Дьяков
Светослав Дьяков
88
Вандерсон
Вандерсон
92
Лукоки
Джоди Лукоки
10
Сверчок
Якуб Сверчок