Матч завершен
Лудогорец
Разград
Вандерсон 9
Вандерсон 33
Марселиньо 56
3:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Гадир 61
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
2 авг. 2017, 21:30 МСК
2.08.2017, 21:30 МСК
среда
Составы
Лудогорец
мин
30
Моци
Козмин Моци
90
6
Натанаэль
Натанаэль
90
32
Пластун
Игорь Пластун
90
12
Анисе
Анисе
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
84
Марселиньо
Марселиньо
56'
56'
90
88
Вандерсон
Вандерсон
9'
33'
9', 33'
90
8
Саша
Лукас Саша
90
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
90
22
Кафу
Джонатан Кафу
90
Запасные
33
Ренан
Ренан
5
Терзиев
Георги Терзиев
4
Сисиньо
Сисиньо
11
Кишада
Жуниньо Кишада
10
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
37
Пауло
Жоао Пауло
Хапоэль
мин
55
Хаймов
Гай Хаймов
90
4
Витор
Мигел Витор
90
69
Корхут
Михай Корхут
90
5
Тзедек
Шир Тзедек
90
2
Биттон
Бен Биттон
90
24
Меликсон
Маор Меликсон
90
7
Ради
Махаран Ради
90
30
Огочукву
Джон Огочукву
90
11
Эйнбиндер
Даниэль Эйнбиндер
90
8
Гадир
Мохаммад Гадир
61'
61'
90
9
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
90
Запасные
1
Гореш
Давид Гореш
20
Таха
Лоай Таха
17
Охайон
Матан Охайон
15
Браун
Владимир Браун
10
Барда
Элианив Барда
18
Охана
Майкл Охана