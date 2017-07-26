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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Нвакаеме 19
Охана 79
2:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
26 июля 2017, 20:00 МСК
26.07.2017, 20:00 МСК
среда
Составы
Хапоэль
мин
55
Хаймов
Гай Хаймов
90
4
Витор
Мигел Витор
90
69
Корхут
Михай Корхут
90
5
Тзедек
Шир Тзедек
90
2
Биттон
Бен Биттон
90
24
Меликсон
Маор Меликсон
90
7
Ради
Махаран Ради
90
30
Огочукву
Джон Огочукву
90
11
Эйнбиндер
Даниэль Эйнбиндер
90
8
Гадир
Мохаммад Гадир
90
9
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
19'
19'
90
Запасные
1
Гореш
Давид Гореш
20
Таха
Лоай Таха
17
Охайон
Матан Охайон
10
Барда
Элианив Барда
18
Охана
Майкл Охана
79'
Лудогорец
мин
30
Моци
Козмин Моци
90
6
Натанаэль
Натанаэль
90
32
Пластун
Игорь Пластун
90
12
Анисе
Анисе
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
84
Марселиньо
Марселиньо
90
88
Вандерсон
Вандерсон
90
8
Саша
Лукас Саша
90
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
90
22
Кафу
Джонатан Кафу
90
Запасные
33
Ренан
Ренан
5
Терзиев
Георги Терзиев
11
Кишада
Жуниньо Кишада
10
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
92
Лукоки
Джоди Лукоки
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
37
Пауло
Жоао Пауло