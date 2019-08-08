Матч завершен
Лудогорец
Разград
Лукоки 43
Кешеру 65
Моци 76
5:0
прошлый матч 4 : 0
Матч завершен
ТНС
Ллансантфрайд
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 20:30 МСК
8.08.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Лудогорец
мин
30
Моци
Козмин Моци
76'
76'
90
12
Анисе
Анисе
90
92
Лукоки
Джоди Лукоки
43'
43'
90
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
65'
65'
90
23
Илиев
Пламен Илиев
90
3
Недялков
Антон Недялков
90
90
Форстер
Рафаэль Форстер
90
22
Икоко
Джордан Икоко
90
44
Горальски
Яцек Горальски
90
Запасные
33
Ренан
Ренан
21
Григоре
Драгош Григоре
18
Дьяков
Светослав Дьяков
88
Вандерсон
Вандерсон
25
Баджи
Стефан Баджи
10
Сверчок
Якуб Сверчок
17
Жоржиньо
Жоржиньо