Матч завершен
ТНС
Ллансантфрайд
0:4
прошлый матч 0 : 5
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Сверчок 36
Лукоки 42
Сверчок 77
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 20:30 МСК
15.08.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Лудогорец
мин
11
Манолев
Станислав Манолев
90
21
Григоре
Драгош Григоре
90
92
Лукоки
Джоди Лукоки
42'
42'
90
10
Сверчок
Якуб Сверчок
36'
77'
36', 77'
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
88
Вандерсон
Вандерсон
90
25
Баджи
Стефан Баджи
90
90
Форстер
Рафаэль Форстер
90
4
Сисиньо
Сисиньо
90
44
Горальски
Яцек Горальски
90
33
Ренан
Ренан
90
Запасные
23
Илиев
Пламен Илиев
30
Моци
Козмин Моци
5
Терзиев
Георги Терзиев
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
17
Жоржиньо
Жоржиньо