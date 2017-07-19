Матч завершен
Лудогорец
Разград
Натанаэль 41
Вандерсон 55
Кешеру 56
Кешеру 74
4:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Жальгирис
Вильнюс
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
19 июля 2017, 21:00 МСК
19.07.2017, 21:00 МСК
среда
Составы
Лудогорец
мин
-
Моци
Козмин Моци
90
-
Кешеру
Клаудиу Кешеру
56'
74'
56', 74'
90
-
Дьяков
Светослав Дьяков
90
-
Вандерсон
Вандерсон
55'
55'
90
-
Натанаэль
Натанаэль
41'
41'
90
Жальгирис
мин
-
Вайткунас
Эгидиюс Вайткунас
90