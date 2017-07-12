Матч завершен
Жальгирис
Вильнюс
2:1
прошлый матч 1 : 4
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
12 июля 2017, 21:00 МСК
12.07.2017, 21:00 МСК
среда
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