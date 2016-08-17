Матч завершен
Лудогорец
Разград
Моци 51
Мисиджан 64
2:0
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Виктория
Пльзень
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
17 авг. 2016, 21:45 МСК
17.08.2016, 21:45 МСК
среда
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Лудогорец
мин
21
Стоянов
Владислав Стоянов
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
25
Минев
Йордан Минев
90
27
Моци
Козмин Моци
51'
51'
90
5
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
6
Натанаэль
Натанаэль
90
84
Марселиньо
Марселиньо
90
8
Саша
Лукас Саша
90
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
64'
64'
81
22
Кафу
Джонатан Кафу
90
88
Вандерсон
Вандерсон
90
Запасные
1
Борян
Милан Борян
55
Терзиев
Георги Терзиев
4
Сисиньо
Сисиньо
90
Кишада
Жуниньо Кишада
90
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
92
Лукоки
Джоди Лукоки
81
Кешеру
Клаудиу Кешеру
Виктория
мин
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
1
Козачик
Матуш Козачик
90
4
Хубник
Роман Хубник
90
2
Гейда
Лукаш Гейда
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
3
Матею
Алеш Матею
90
10
Копиц
Ян Копиц
90
19
Коваржик
Ян Коваржик
90
12
Дуриш
Михал Дуриш
68
25
Громада
Якуб Громада
83
23
Бакош
Марек Бакош
77
Запасные
13
Болек
Петр Болек
14
Ржезник
Радим Ржезник
22
Баранек
Ян Баранек
11
Петржела
Милан Петржела
83
Коларж
Даниэль Коларж
68
Горжава
Томаш Горжава
77
Крменчик
Михал Крменчик