Матч завершен
Виктория
Пльзень
Дуриш 7
Матею 64
2:2
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Мисиджан 17
Кафу 90
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
23 авг. 2016, 21:45 МСК
23.08.2016, 21:45 МСК
вторник
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Виктория
мин
1
Козачик
Матуш Козачик
90
10
Копиц
Ян Копиц
90
4
Хубник
Роман Хубник
90
2
Гейда
Лукаш Гейда
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
3
Матею
Алеш Матею
64'
64'
90
7
Горжава
Томаш Горжава
88
25
Громада
Якуб Громада
90
11
Петржела
Милан Петржела
83
23
Бакош
Марек Бакош
90
12
Дуриш
Михал Дуриш
7'
7'
84
Запасные
13
Болек
Петр Болек
14
Ржезник
Радим Ржезник
88
Баранек
Ян Баранек
26
Коларж
Даниэль Коларж
83
Коваржик
Ян Коваржик
24
Сухан
Ян Сухан
84
Крменчик
Михал Крменчик
Лудогорец
мин
21
Стоянов
Владислав Стоянов
90
8
Саша
Лукас Саша
90
25
Минев
Йордан Минев
90
27
Моци
Козмин Моци
90
5
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
6
Натанаэль
Натанаэль
90
88
Вандерсон
Вандерсон
85
84
Марселиньо
Марселиньо
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
80
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
17'
17'
76
22
Кафу
Джонатан Кафу
90'
90'
90
Запасные
1
Борян
Милан Борян
4
Сисиньо
Сисиньо
85
Пластун
Игорь Пластун
11
Кишада
Жуниньо Кишада
80
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
92
Лукоки
Джоди Лукоки
76
Кешеру
Клаудиу Кешеру