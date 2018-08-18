Линкс - Нюрнберг: 18 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Линкс
Райнау
1:2

Линкс - Нюрнберг: 18 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
18 авг. 2018, 16:30 МСК
18.08.2018, 16:30 МСК
суббота
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Составы

Нюрнберг
мин
7
Салли
Эдгар Салли
90
Запасные
26
Матениа
Кристиан Матениа
-
8
Бауэр
Роберт Бауэр
-
21
Паласиос Мартинес
Федерико Паласиос Мартинес
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
Линкс
1 : 2
Нюрнберг
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
Линкс
1
Нюрнберг
2

Новости

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