Линкс

Райнау
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Германия
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Результаты
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
Линкс
1 : 2
Нюрнберг
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
1/32 финала
Линкс
1
Нюрнберг
2
Германия. Кубок , 1/32 финала
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