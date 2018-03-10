Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
0:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
10 марта 2018, 18:00 МСК
10.03.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
3
Мэлони
Скотт Мэлони
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
21
Притчард
Алекс Притчард
90
22
Инс
Томас Инс
90
24
Мунье
Стив Мунье
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
15
Лев
Крис Лев
2
Смит
Том Смит
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
11
Сабири
Абдельхамид Сабири
20
Депуатр
Лоран Депуатр
23
Куанер
Колин Куанер
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
24
Кинг
Энди Кинг
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
19
Айю
Андре Айю
90
18
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
14
Кэрролл
Том Кэрролл
52
Робертс
Коннор Робертс
12
Дайер
Натан Дайер
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
10
Абрахам
Тэмми Абрахам