Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:1
Матч завершен
Уралан
Элиста
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
22 марта 2003, -:- МСК
22.03.2003, -:- МСК
суббота
Составы