Черноморец - Афипс: 08 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:0

Черноморец - Афипс: 08 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Афипс
Афипский
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
8 авг. 2016, 19:00 МСК
8.08.2016, 19:00 МСК
понедельник
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Предварительный состав

Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

08.08.2017 08 авг. 2017 вт 19:00
Черноморец
2 : 0
Афипс
08.08.2017 08 авг. 2017 вт 19:00
Черноморец
2
Афипс
0
08.08.2016 08 авг. 2016 пн 19:00
Черноморец
1 : 0
Афипс
08.08.2016 08 авг. 2016 пн 19:00
Черноморец
1
Афипс
0
24.07.2015 24 июля 2015 пт 19:00
Афипс
1 : 0
Черноморец
24.07.2015 24 июля 2015 пт 19:00
Афипс
1
Черноморец
0

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