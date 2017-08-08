Афипс

Афипский
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Страна
Россия
Стадион
Андрей-Арена
Тренер
Дмитрий Петренко
Д. Петренко
Лента
Состав
Результаты
Результаты
08.08.2017 08 авг. 2017 вт 19:00
Черноморец
2 : 0
Афипс
08.08.2017 08 авг. 2017 вт 19:00
1/64 финала
Черноморец
2
Афипс
0
Россия. Кубок , 1/64 финала
24.07.2017 24 июля 2017 пн 17:00
Чайка
0 : 1
Афипс
24.07.2017 24 июля 2017 пн 17:00
1/128 финала
Чайка
0
Афипс
1
Россия. Кубок , 1/128 финала
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