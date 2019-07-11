Матч завершен
Сперанца
Крихана Веке
0:3
прошлый матч 0 : 6
Матч завершен
Нефтчи
Баку
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 20:00 МСК
11.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы