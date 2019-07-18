Сперанца

Крихана Веке
Подписаться
Сайт
Страна
Молдова
Стадион
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

Подробнее
Результаты
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
Нефтчи
6 : 0
Сперанца
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
1 раунд
Нефтчи
6
Сперанца
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
Сперанца
0 : 3
Нефтчи
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
1 раунд
Сперанца
0
Нефтчи
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Подробнее