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|Главный тренер
|
Сергей Якирович
|Запасные
|
88
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
|
3
Асранкулов
Роман Асранкулов
-
|
21
Вукадинович
Милиян Вукадинович
66
|
44
Жаксылыков
Айбар Жаксылыков
70
|
17
Васильев
Владислав Васильев
-
|
20
Жумашев
Жаслан Жумашев
77
|
77
Сергеев
Игорь Сергеев
-
|Главный тренер
|
Александр Москаленко
События
Матч окончен 1:0
90'
Желтая карточка
84'
Желтая карточка
84'
Вторая желтая
77'
Замена
70'
Замена
66'
Замена
60'
Замена
60'
48'
Желтая карточка
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
31'
28'
Желтая карточка
Начало матча