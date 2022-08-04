Зриньски - Тобол: 04 августа 2022 смотреть онлайн
Матч завершен
Зриньски
Мостар
1:0
-:-

Зриньски - Тобол: 04 августа 2022 смотреть онлайн

Матч завершен
Тобол
Костанай
Лига конференций, 3 раунд

Лига конференций,
4 авг. 2022, 22:00 МСК
4.08.2022, 22:00 МСК
четверг
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События

Матч окончен 1:0
90'
Желтая карточка
Самат Жарынбетов
84'
Желтая карточка
Жарко Томашевич
84'
Вторая желтая
Жарко Томашевич
77'
Замена
Жаслан Жумашев
Сергей Малый
70'
Замена
Айбар Жаксылыков
Серж Дебле
66'
Замена
Милиян Вукадинович
Серикжан Мужиков
Замена
Frane Maglica
Kerim Memija
60'
Замена
Ivan Jukić
Марио Чуже
60'
48'
Желтая карточка
Сергей Малый
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Неманья Билбия
31'
28'
Желтая карточка
Асхат Тагыберген
Начало матча

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