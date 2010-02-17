Ланс - Брест: 17 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Ланс
Ланс
2:1

Ланс - Брест: 17 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Брест
Брест
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
17 февр. 2010, 22:00 МСК
17.02.2010, 22:00 МСК
среда
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События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ланс
2 : 1
Брест
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ланс
2
Брест
1
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
Ланс
1 : 1
Брест
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
Ланс
1
Брест
1
30.11.2010 30 нояб. 2010 вт 22:00
Брест
4 : 1
Ланс
30.11.2010 30 нояб. 2010 вт 22:00
Брест
4
Ланс
1
17.02.2010 17 февр. 2010 ср 22:00
Ланс
2 : 1
Брест
17.02.2010 17 февр. 2010 ср 22:00
Ланс
2
Брест
1

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