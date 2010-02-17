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Кубок Франции
Ланс VS Брест
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Ланс - Брест: 17 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Ланс
Ланс
2:1
Ланс - Брест: 17 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Брест
Брест
Кубок Франции, 1/8 финала
Кубок Франции,
1/8 финала
Франция
17 февр. 2010, 22:00 МСК
17.02.2010, 22:00 МСК
среда
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Предварительный состав
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ланс
2 : 1
Брест
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ланс
2
Брест
1
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
Ланс
1 : 1
Брест
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
Ланс
1
Брест
1
30.11.2010
30 нояб. 2010
вт
22:00
Брест
4 : 1
Ланс
30.11.2010
30 нояб. 2010
вт
22:00
Брест
4
Ланс
1
17.02.2010
17 февр. 2010
ср
22:00
Ланс
2 : 1
Брест
17.02.2010
17 февр. 2010
ср
22:00
Ланс
2
Брест
1
Новости
Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового
1
#Себастьян Сибуа
20 февраля, 00:37
1
Неймар выздоровел, но все обсуждают прически, ссору с тренером и поездки в Испанию
#Неймар
23 ноября 2019, 14:26
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
#
Новости матча
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10