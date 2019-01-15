Лутон Таун - Шеффилд Уэнсдэй: 15 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Лутон Таун
Лутон
0:1
Первый матч 0:0

Лутон Таун - Шеффилд Уэнсдэй: 15 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд
Нухиу 46
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
15 янв. 2019, 22:45 МСК
15.01.2019, 22:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Лутон Таун
мин
11
Шайнни
Эндрю Шайнни
90
7
Стейси
Джек Стейси
90
25
Луалуа
Казенга Луалуа
90
10
Ли
Эллиотт Ли
90
Запасные
4
МакКормак
Алан МакКормак
-
Шеффилд Уэнсдэй
мин
25
Доусон
Кэмерон Доусон
90
15
Лис
Том Лис
90
20
Рич
Адам Рич
90
34
Гектор
Майкл Гектор
90
6
Фокс
Морган Фокс
90
10
Беннэн
Бэрри Беннэн
90
2
Палмер
Лайам Палмер
90
9
Флетчер
Стивен Флетчер
90
17
Нухиу
Атдхе Нухиу
46'
46'
90
21
Бойд
Джордж Бойд
90
Запасные
28
Уайлдсмит
Джо Уайлдсмит
-
36
Пудил
Даниэл Пудил
-
4
ван Акен
Джост ван Акен
-
3
Джонс
Дэвид Джонс
-
19
Матиаш
Марку Матиаш
-
11
Уиннелл
Сэм Уиннелл
-

События

Матч окончен 0:1
80'
Желтая карточка
Джордж Бойд
61'
Желтая карточка
Лайам Палмер
46'
ГОЛ! 0:1
Атдхе Нухиу
10'
Желтая карточка
Атдхе Нухиу

Прошлые матчи

15.01.2019 15 янв. 2019 вт 22:45
Лутон Таун
0 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 22:45
Лутон Таун
0
Шеффилд Уэнсдэй
1
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
Лутон Таун
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Шеффилд Уэнсдэй
0
Лутон Таун
0

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