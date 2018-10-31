Ганза - Нюрнберг: 31 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Ганза
Росток
1:1
( 2 : 4)

Ганза - Нюрнберг: 31 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Паласиос Мартинес 103
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
31 окт. 2018, 20:30 МСК
31.10.2018, 20:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Ганза
мин
1
Гелиос
Йоаннис Гелиос
90
5
Хюсинг
Оливер Хюсинг
90
24
Ваненвеч
Штефан Ваненвеч
90
Нюрнберг
мин
26
Матениа
Кристиан Матениа
90
33
Марграйтер
Георг Марграйтер
90
23
Лайбольд
Тим Лайбольд
90
18
Беренс
Ханно Беренс
90
8
Бауэр
Роберт Бауэр
90
14
Кубо
Юя Кубо
90
27
Перейра
Матеус Перейра
90
19
Кнелль
Терлес Кнелль
90
Запасные
1
Бредлов
Фабиан Бредлов
-
28
Мюль
Лукас Мюль
-
31
Петрак
Ондрей Петрак
-
29
Эррас
Патрик Эррас
-
24
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
-
21
Паласиос Мартинес
Федерико Паласиос Мартинес
103'
-

События

Матч окончен 1:1
103'
ГОЛ! 0:1
Федерико Паласиос Мартинес
54'
Желтая карточка
Георг Марграйтер
47'
Желтая карточка
Юя Кубо
25'
Желтая карточка
Тим Лайбольд

Прошлые матчи

31.10.2018 31 окт. 2018 ср 20:30
Ганза
1(2) : 1(4)
Нюрнберг
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 20:30
Ганза
1(2)
Нюрнберг
1(4)
09.02.2008 09 февр. 2008 сб 17:30
Нюрнберг
1 : 1
Ганза
09.02.2008 09 февр. 2008 сб 17:30
Нюрнберг
1
Ганза
1
18.08.2007 18 авг. 2007 сб 16:30
Ганза
1 : 2
Нюрнберг
18.08.2007 18 авг. 2007 сб 16:30
Ганза
1
Нюрнберг
2

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