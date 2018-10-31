Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Александр Головин
Александр Соболев
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Мальта
Норвегия
Нидерланды
Белоруссия
США
Англия
Косово
Испания
Бельгия
Франция
Спартак
Ливерпуль
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Ювентус
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок Германии
Ганза VS Нюрнберг
Поделиться:
Ганза - Нюрнберг: 31 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Ганза
Росток
1:1
( 2 : 4)
Ганза - Нюрнберг: 31 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Паласиос Мартинес 103
Кубок Германии, 1/16 финала
Кубок Германии,
1/16 финала
Германия
31 окт. 2018, 20:30 МСК
31.10.2018, 20:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Ганза
мин
1
Гелиос
Йоаннис Гелиос
90
5
Хюсинг
Оливер Хюсинг
90
24
Ваненвеч
Штефан Ваненвеч
90
Нюрнберг
мин
26
Матениа
Кристиан Матениа
90
33
Марграйтер
Георг Марграйтер
90
23
Лайбольд
Тим Лайбольд
90
18
Беренс
Ханно Беренс
90
8
Бауэр
Роберт Бауэр
90
14
Кубо
Юя Кубо
90
27
Перейра
Матеус Перейра
90
19
Кнелль
Терлес Кнелль
90
Запасные
1
Бредлов
Фабиан Бредлов
-
28
Мюль
Лукас Мюль
-
31
Петрак
Ондрей Петрак
-
29
Эррас
Патрик Эррас
-
24
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
-
21
Паласиос Мартинес
Федерико Паласиос Мартинес
103'
-
События
Матч окончен 1:1
103'
ГОЛ! 0:1
Федерико Паласиос Мартинес
54'
Желтая карточка
Георг Марграйтер
47'
Желтая карточка
Юя Кубо
25'
Желтая карточка
Тим Лайбольд
Прошлые матчи
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
20:30
Ганза
1(2) : 1(4)
Нюрнберг
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
20:30
Ганза
1(2)
Нюрнберг
1(4)
09.02.2008
09 февр. 2008
сб
17:30
Нюрнберг
1 : 1
Ганза
09.02.2008
09 февр. 2008
сб
17:30
Нюрнберг
1
Ганза
1
18.08.2007
18 авг. 2007
сб
16:30
Ганза
1 : 2
Нюрнберг
18.08.2007
18 авг. 2007
сб
16:30
Ганза
1
Нюрнберг
2
Новости
Чудесное спасение от вылета: пропустить три, забить на 7-й добавленной после ВАР и выжить благодаря разнице мячей
#Нюрнберг
11 июля 2020, 22:03
В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣
1
#Эдуард Левен
24 мая 2020, 17:36
1
Фантомный гол, переигровка, угрозы судьям. Так «Бавария» и «Нюрнберг» раскачали Бундеслигу четверть века назад
#Томас Хельмер
23 апреля 2020, 14:29
#
Новости матча
Игрок «Нюрнберга» ударил соперника в пах. Судья разобрался с помощью VAR
24 февраля 2019, 14:49