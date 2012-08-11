Матч завершен
Нанси
Нанси
1:0
Матч завершен
Брест
Брест
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
11 авг. 2012, 22:00 МСК
11.08.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы