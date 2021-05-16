Лорьян - Метц: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Лорьян
Лорьян
-:-

Лорьян - Метц: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Метц
Метц
Лига 1, 37 тур

Лига 1,

37 тур

Франция
16 мая 2021, 22:00 МСК
16.05.2021, 22:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Лорьян
мин
1
Дрейер
Маттью Дрейер
6
Абержель
Лоран Абержель
25
Ле Гофф
Венсан Ле Гофф
11
Буагар
Кентен Буагар
15
Лапорт
Жульен Лапорт
10
Ле Фе
Энцо Ле Фе
14
Эрго
Жером Эрго
13
Моффи
Терем Моффи
2
Гравийон
Эндрю Гравийон
8
Чалоба
Трево Чалоба
28
Лорьенте
Арман Лорьенте
Запасные
16
Бартуше
Тедди Бартуше
-
33
Муйоколо
Лорис Муйоколо
-
17
Мендес
Убулан Мендес
-
12
Марво
Сильвен Марво
-
24
Ваджа
Франклин Ваджа
-
29
Амель
Пьер-Ив Амель
-
19
Висса
Йоанн Висса
-
27
Грбич
Адриан Грбич
-
34
Malamine Doumbouya
Malamine Doumbouya
-
Метц
мин
30
Каяр
Марк-Орель Каяр
17
Делен
Тома Делен
21
Бойе
Джон Бойе
2
Бронн
Дилан Бронн
23
Куйяте
Бубакар Куйяте
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
19
Майга
Хабиб Майга
14
Пажо
Венсан Пажо
10
Булайя
Фарид Булайя
13
Гуйе
Мамаду Гуйе
27
Вагнер
Вагнер
Запасные
99
Ба
Усман Ба
-
3
Удоль
Матье Удоль
-
6
Фофана
Мамаду Фофана
-
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
-
22
Мазиз
Юссеф Мазиз
-
26
Яд
Папа Яд
-
15
Сарр
Папе Сарр
-
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
-
24
Исека
Аарон Исека
-

Прошлые матчи

04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Метц
3 : 1
Лорьян
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Метц
3
Лорьян
1
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:00
Лорьян
5 : 1
Метц
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 21:00
Лорьян
5
Метц
1
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
Метц
3 : 3
Лорьян
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
Метц
3
Лорьян
3
09.05.2015 09 мая 2015 сб 21:00
Метц
0 : 4
Лорьян
09.05.2015 09 мая 2015 сб 21:00
Метц
0
Лорьян
4
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 22:00
Лорьян
3 : 1
Метц
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 22:00
Лорьян
3
Метц
1
01.02.2011 01 февр. 2011 вт 21:00
Лорьян
3 : 0
Метц
01.02.2011 01 февр. 2011 вт 21:00
Лорьян
3
Метц
0
10.05.2008 10 мая 2008 сб 21:45
Метц
1 : 2
Лорьян
10.05.2008 10 мая 2008 сб 21:45
Метц
1
Лорьян
2
22.12.2007 22 дек. 2007 сб -:-
Лорьян
2 : 0
Метц
22.12.2007 22 дек. 2007 сб -:-
Лорьян
2
Метц
0

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