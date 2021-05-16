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Лига 1
Лорьян VS Метц
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Лорьян - Метц: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Лорьян
Лорьян
-:-
Лорьян - Метц: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Метц
Метц
Лига 1, 37 тур
Лига 1,
37 тур
Франция
16 мая 2021, 22:00 МСК
16.05.2021, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Лорьян
мин
1
Дрейер
Маттью Дрейер
6
Абержель
Лоран Абержель
25
Ле Гофф
Венсан Ле Гофф
11
Буагар
Кентен Буагар
15
Лапорт
Жульен Лапорт
10
Ле Фе
Энцо Ле Фе
14
Эрго
Жером Эрго
13
Моффи
Терем Моффи
2
Гравийон
Эндрю Гравийон
8
Чалоба
Трево Чалоба
28
Лорьенте
Арман Лорьенте
Запасные
16
Бартуше
Тедди Бартуше
-
33
Муйоколо
Лорис Муйоколо
-
17
Мендес
Убулан Мендес
-
12
Марво
Сильвен Марво
-
24
Ваджа
Франклин Ваджа
-
29
Амель
Пьер-Ив Амель
-
19
Висса
Йоанн Висса
-
27
Грбич
Адриан Грбич
-
34
Malamine Doumbouya
Malamine Doumbouya
-
Метц
мин
30
Каяр
Марк-Орель Каяр
17
Делен
Тома Делен
21
Бойе
Джон Бойе
2
Бронн
Дилан Бронн
23
Куйяте
Бубакар Куйяте
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
19
Майга
Хабиб Майга
14
Пажо
Венсан Пажо
10
Булайя
Фарид Булайя
13
Гуйе
Мамаду Гуйе
27
Вагнер
Вагнер
Запасные
99
Ба
Усман Ба
-
3
Удоль
Матье Удоль
-
6
Фофана
Мамаду Фофана
-
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
-
22
Мазиз
Юссеф Мазиз
-
26
Яд
Папа Яд
-
15
Сарр
Папе Сарр
-
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
-
24
Исека
Аарон Исека
-
Прошлые матчи
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Метц
3 : 1
Лорьян
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Метц
3
Лорьян
1
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
Лорьян
5 : 1
Метц
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
Лорьян
5
Метц
1
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Метц
3 : 3
Лорьян
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Метц
3
Лорьян
3
09.05.2015
09 мая 2015
сб
21:00
Метц
0 : 4
Лорьян
09.05.2015
09 мая 2015
сб
21:00
Метц
0
Лорьян
4
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
22:00
Лорьян
3 : 1
Метц
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
22:00
Лорьян
3
Метц
1
01.02.2011
01 февр. 2011
вт
21:00
Лорьян
3 : 0
Метц
01.02.2011
01 февр. 2011
вт
21:00
Лорьян
3
Метц
0
10.05.2008
10 мая 2008
сб
21:45
Метц
1 : 2
Лорьян
10.05.2008
10 мая 2008
сб
21:45
Метц
1
Лорьян
2
22.12.2007
22 дек. 2007
сб
-:-
Лорьян
2 : 0
Метц
22.12.2007
22 дек. 2007
сб
-:-
Лорьян
2
Метц
0
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