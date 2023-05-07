Эмполи - Салернитана: 07 мая 2023 смотреть онлайн
Эмполи
Эмполи
-:-

Эмполи - Салернитана: 07 мая 2023 смотреть онлайн

Салернитана
Салернитана
Серия А, 34 тур

Серия А,

Италия
7 мая 2023, -:- МСК
7.05.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:00
Эмполи
1 : 1
Салернитана
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:00
Эмполи
1
Салернитана
1
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 16:00
Салернитана
2 : 4
Эмполи
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 16:00
Салернитана
2
Эмполи
4

Новости

«Салернитана» потеряет место в Серии А из-за конфликта интересов: у нее и «Лацио» один владелец, а лига против. За полгода разбирательств новый покупатель так и не нашелся
#Салернитана
В Серию А приходит «Салернитана» – это клуб, которым владеет президент «Лацио». Теперь за месяц он должен продать его кому-нибудь
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38-летний Рибери подписал контракт с «Салернитаной». Она вернулась в Серию А спустя 22 года
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