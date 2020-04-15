Н'Голо Канте
№7
Полузащитник
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Команда
Челси
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 марта 1991 (30) лет
Рост
169
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Канте не хотел идти к Тухелю в «ПСЖ», а при нем в «Челси» – заиграл в лучший футбол. Карьеру перезагрузил простейший ход
#Нголо Канте
06 мая, 14:45
Ночевать в казармах, продавать арахис на улицах, жить в чужой семье – это путь из Нигерии в АПЛ
#Уилфред Ндиди
15 апреля 2020, 20:29
«Реал» – главный вызов в жизни Азара
#Эден Азар
30 мая 2019, 16:10
Канте вышел на финал Лиги Европы. За день до игры он тренировался индивидуально
#Нголо Канте
29 мая 2019, 21:46
# новости спорта
Канте получил четвертую травму в сезоне
05 июля 2020, 10:15