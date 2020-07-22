Харви Эллиот
№67
Нападающий
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Команда
Ливерпуль
Возраст
18
Рост
170
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Правило АПЛ: чемпионские медали получают только игроки с 5 матчами. Клопп и Гвардиола очень недовольны
#Юрген Клопп
22 июля 2020, 23:44