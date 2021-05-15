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Мераб Гарновский
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Мераб Гарновский
№87
Нападающий
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Команда
Чайка
Гражданство
Россия
Возраст
21
Рост
176
Вес
69
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
россия. фнл
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Чайка
1 : 0
Нефтехимик
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Чайка
1
Нефтехимик
0
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Чайка
2 : 1
Иртыш
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Чайка
2
Иртыш
1
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Чайка
1 : 1
Чертаново
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Чайка
1
Чертаново
1
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Чайка
0 : 1
Енисей
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
0
Енисей
1
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Динамо
0 : 1
Чайка
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Динамо
0
Чайка
1
был в запасе
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:30
Томь
3 : 0
Чайка
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Томь
3
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Нижний Новгород
2 : 0
Чайка
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нижний Новгород
2
Чайка
0
был в запасе
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
Оренбург
3 : 0
Чайка
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
3
Чайка
0
был в запасе