Эдуардо Камавинга
№18
Полузащитник
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Команда
Ренн
Возраст
18
Рост
182
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
20 звезд, которых вы увидите на этом молодежном Евро
#Евро-2021
24 марта, 21:39
Новый герой Франции – 17-летний мигрант. Он пообещал успех отцу после пожара, в котором сгорел их дом
#Эдуардо Камавинга
08 октября 2020, 14:21
«Ренн» выпустил в старте 16-летнего школьника. Это история
#Эдуардо Камавинга
02 мая 2019, 14:37
#Эдуардо Камавинга
02 мая 2019, 14:37