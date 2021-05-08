Даниил Агуреев

№17
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Возраст
23
Рост
172
Вес
62
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
россия. фнл
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Динамо
0 : 1
Чайка
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Динамо
0
Чайка
1
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 41 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Динамо
1 : 0
Велес
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Динамо
1
Велес
0
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Динамо
2 : 1
Краснодар-2
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Динамо
2
Краснодар-2
1
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Динамо
0 : 2
Факел
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Динамо
0
Факел
2
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 17:00
Динамо
0 : 2
Алания
10.03.2021 10 марта 2021 ср 17:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Динамо
0
Алания
2
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Динамо
1 : 0
Томь
47'
47'
47'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 16:00
Динамо
0 : 0
Енисей
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Динамо
0
Енисей
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
Динамо
2 : 5
СКА-Хабаровск
29'
29'
29'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 54'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
5
минуты: 1' - 54' / Россия. ФНЛ, 20 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Акрон
1 : 1
Динамо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
1
Динамо
1
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
Шинник
0 : 1
Динамо
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0
Динамо
1
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Текстильщик
1 : 0
Динамо
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
Нижний Новгород
3 : 0
Динамо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
3
Динамо
0
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:30
Торпедо
3 : 0
Динамо
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:30
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо
3
Динамо
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 15 тур