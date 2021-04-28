Динамо - Велес: 28 апреля 2021 смотреть онлайн

Динамо
Брянск
-:-

Динамо - Велес: 28 апреля 2021 смотреть онлайн

Велес
Москва
ФНЛ, 39 тур

ФНЛ,

39 тур

Россия
28 апр. 2021, -:- МСК
28.04.2021, -:- МСК
среда
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Предварительный состав

Динамо
мин
20
Пикатов
Дмитрий Пикатов
9
Мараев
Николай Мараев
1
Кузнецов
Алексей Кузнецов
8
Баранов
Павел Баранов
3
Луппа
Данил Луппа
11
J. Dibirgadzhiev
J. Dibirgadzhiev
89
M. Danilin
M. Danilin
4
G. Rukhaia
G. Rukhaia
22
N. Muromskiy
N. Muromskiy
90
Ilya Derzhinsky
Ilya Derzhinsky
39
Васильев
Максим Васильев
Запасные
95
Вамбольт
Денис Вамбольт
-
0
Никитин
Денис Никитин
-
21
Крючков
Александр Крючков
-
27
A. Radchenko
A. Radchenko
-
10
Дрогунов
Владислав Дрогунов
-
88
N. Glushkov
N. Glushkov
-
77
Giorgi Gorozia
Giorgi Gorozia
-
Велес
мин
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Баев
Алексей Баев

Прошлые матчи

01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Велес
2 : 1
Динамо
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Велес
2
Динамо
1

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Бойкова и Козловский впервые стали медалистами ЧМ по фигурному катанию🥉. Это действующие чемпионы Европы
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Мишина и Галлямов взяли золото чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар🥇
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вчера, 23:55
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Травмы

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#НБА
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В МХЛ после драки хоккеиста увезла скорая – у него черепно-мозговая травма. Его команда отказалась играть
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У «Индианы» перед игрой с «Клипперс» травмировано 8 игроков. Случаев коронавируса в клубе нет
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24 февраля 2019, 17:54