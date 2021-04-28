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Динамо VS Велес
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Динамо - Велес: 28 апреля 2021 смотреть онлайн
Динамо
Брянск
-:-
Динамо - Велес: 28 апреля 2021 смотреть онлайн
Велес
Москва
ФНЛ, 39 тур
ФНЛ,
39 тур
Россия
28 апр. 2021, -:- МСК
28.04.2021, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи
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Прогнозы
Предварительный состав
Динамо
мин
20
Пикатов
Дмитрий Пикатов
9
Мараев
Николай Мараев
1
Кузнецов
Алексей Кузнецов
8
Баранов
Павел Баранов
3
Луппа
Данил Луппа
11
J. Dibirgadzhiev
J. Dibirgadzhiev
89
M. Danilin
M. Danilin
4
G. Rukhaia
G. Rukhaia
22
N. Muromskiy
N. Muromskiy
90
Ilya Derzhinsky
Ilya Derzhinsky
39
Васильев
Максим Васильев
Запасные
95
Вамбольт
Денис Вамбольт
-
0
Никитин
Денис Никитин
-
21
Крючков
Александр Крючков
-
27
A. Radchenko
A. Radchenko
-
10
Дрогунов
Владислав Дрогунов
-
88
N. Glushkov
N. Glushkov
-
77
Giorgi Gorozia
Giorgi Gorozia
-
Велес
мин
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Баев
Алексей Баев
Прошлые матчи
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Велес
2 : 1
Динамо
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Велес
2
Динамо
1
Новости
Узнаем новых фигуристов-чемпионов. Мишина меняла партнера и теряла мотивацию, Галлямов ориентируется на Златана
#Александр Галлямов
4 часа назад
«Как отпразднуем победу? Мы идем спать». Радость чемпионов мира по фигурному катанию
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6 часов назад
Раздельный пьедестал на ЧМ по фигурке. Русские пары награждали сами себя, соблюдали дистанцию и слушали Чайковского вместо гимна
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
6 часов назад
Чалов вышел в старте впервые за три месяца. Сразу забил за сборную и раздал голевые
1
#Федор Чалов
вчера, 22:57
1
Чем интересна Рика Кихира – главная соперница русских фигуристок. Катается сутками и чуть не перешла к Плющенко
#Рика Кихира
24 марта, 17:55
#
Новости матча
Россия – лидер по числу медалей у спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию за последние десять лет
7 часов назад
Тарасова и Морозов заняли четвертое место на ЧМ по фигурному катанию. До этого три турнира подряд у них были медали
7 часов назад
Бойкова и Козловский впервые стали медалистами ЧМ по фигурному катанию🥉. Это действующие чемпионы Европы
8 часов назад
Мишина и Галлямов взяли золото чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар🥇
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вчера, 23:55
1
Маслов получил травму в матче России и Исландии на Евро-2021
вчера, 22:20
Россия разгромила Исландию в первом матче на молодежном Евро
вчера, 21:50
Сын Эйдура Гудьонсена – автор гола в ворота России на молодежном Евро
вчера, 21:39
Чалов забил гол и сделал два ассиста за тайм игры с Исландией. В ЦСКА – 0 результативных действий за пять игр
вчера, 21:17
Травмы
Логинов выиграл первое золото в личных гонках для России. Путь – через провалы, травмы и смерть отца
#Александр Логинов
22 января, 20:00
«Филадельфия» сыграла в НБА составом из семи человек. Лидеры травмированы, у остальных – карантин
#НБА
10 января, 01:12
Кокорин погряз в тайнах и скандалах. Почти не играет и постоянно травмирован
#Александр Кокорин
19 декабря 2020, 20:59
#
Новости травм
В МХЛ после драки хоккеиста увезла скорая – у него черепно-мозговая травма. Его команда отказалась играть
22 января, 22:12
У «Индианы» перед игрой с «Клипперс» травмировано 8 игроков. Случаев коронавируса в клубе нет
18 января, 01:06
«Царь вернулся в команду», – «Монако» анонсировал появление Головина в заявке на матч после травмы
05 января, 22:53
Чинахов пропускает игру с Германией на МЧМ. Он травмировался в матче с Австрией
02 января, 19:35
Чинахов не вышел на матч против Швеции из-за травмы
31 декабря 2020, 05:42
«ПСЖ» проиграл третий матч в сезоне со счетом 0:1. Неймар получил травму
14 декабря 2020, 10:27
Гилерме заменили в первом тайме матча с «Крыльями» из-за повреждения
30 июня 2020, 19:09
«МЮ» и «Ливерпуль» сделали четыре вынужденные замены за тайм
24 февраля 2019, 17:54