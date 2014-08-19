Подолье

Подольский район
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Страна
Россия
Стадион
Подолье
Тренер
Александр Бодров
А. Бодров
Лента
Состав
Результаты
Результаты
19.08.2014 19 авг. 2014 вт 18:00
Витязь
2 : 1
Подолье
19.08.2014 19 авг. 2014 вт 18:00
1/64 финала
Витязь
2
Подолье
1
Россия. Кубок , 1/64 финала
12.08.2014 12 авг. 2014 вт 18:00
Подолье
3 : 0
Волга
12.08.2014 12 авг. 2014 вт 18:00
1/64 финала
Подолье
3
Волга
0
Россия. Кубок , 1/64 финала
29.07.2014 29 июля 2014 вт 17:30
Псков-747
1 : 2
Подолье
29.07.2014 29 июля 2014 вт 17:30
1/128 финала
Псков-747
1
Подолье
2
Россия. Кубок , 1/128 финала
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