Витязь

Подольск
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Андрей Романов
А. Романов
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
0
Роман Григорян Р. Григорян 		Пол 39 22 13 0 4 0
0
Ильдар Шабаев И. Шабаев 		Защ 37 22 0 0 5 1
0
Антон Рогочий А. Рогочий 		Защ 40 20 1 0 2 0
0
Сергей Анохин С. Анохин 		Нап 41 20 2 0 1 0
0
Алексей Архипов А. Архипов 		Пол 39 19 3 0 4 1
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
6
Урал
32 12 13 7 32:30 49
7
КАМАЗ
32 13 9 10 35:27 48
8
Витязь
32 11 11 10 40:34 44
9
Волгарь
32 10 14 8 33:34 44
10
Луч
32 11 9 12 36:37 42
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Результаты
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
Витязь
2 : 1
Балтика
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
40 тур
Витязь
2
Балтика
1
Россия. Первый дивизион , 40 тур
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
Витязь
1 : 0
Шинник
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
39 тур
Витязь
1
Шинник
0
Россия. Первый дивизион , 39 тур
14.10.2009 14 окт. 2009 ср 17:00
Витязь
3 : 1
Салют
14.10.2009 14 окт. 2009 ср 17:00
36 тур
Витязь
3
Салют
1
Россия. Первый дивизион , 36 тур
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 15:00
Витязь
2 : 0
Металлург
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 15:00
35 тур
Витязь
2
Металлург
0
Россия. Первый дивизион , 35 тур
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Витязь
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 11:00
34 тур
СКА-Хабаровск
1
Витязь
0
Россия. Первый дивизион , 34 тур
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