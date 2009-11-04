Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
0Роман Григорян Р. Григорян
|Пол
|39
|22
|13
|0
|4
|0
|
0Ильдар Шабаев И. Шабаев
|Защ
|37
|22
|0
|0
|5
|1
|
0Антон Рогочий А. Рогочий
|Защ
|40
|20
|1
|0
|2
|0
|
0Сергей Анохин С. Анохин
|Нап
|41
|20
|2
|0
|1
|0
|
0Алексей Архипов А. Архипов
|Пол
|39
|19
|3
|0
|4
|1
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
6
|32
|12
|13
|7
|32:30
|49
|
7
|32
|13
|9
|10
|35:27
|48
|
8
|32
|11
|11
|10
|40:34
|44
|
9
|32
|10
|14
|8
|33:34
|44
|
10
|32
|11
|9
|12
|36:37
|42
Результаты