Матч завершен
Витязь
Подольск
2:1
Матч завершен
Подолье
Подольский район
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
19 авг. 2014, 18:00 МСК
19.08.2014, 18:00 МСК
вторник
Составы