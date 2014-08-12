Тех. поражение
Подолье
Подольский район
3:0
Тех. поражение
Волга
Тверь
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
12 авг. 2014, 18:00 МСК
12.08.2014, 18:00 МСК
вторник
Составы