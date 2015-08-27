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Белененсеш
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Сайт
www.osbelenenses.com/
Страна
Португалия
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Результаты
27.08.2015
27 авг. 2015
чт
23:30
Белененсеш
0 : 0
Альтах
27.08.2015
27 авг. 2015
чт
23:30
4 раунд
Белененсеш
0
Альтах
0
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
20.08.2015
20 авг. 2015
чт
21:30
Альтах
0 : 1
Белененсеш
20.08.2015
20 авг. 2015
чт
21:30
4 раунд
Альтах
0
Белененсеш
1
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
06.08.2015
06 авг. 2015
чт
20:00
Гетеборг
0 : 0
Белененсеш
06.08.2015
06 авг. 2015
чт
20:00
3 раунд
Гетеборг
0
Белененсеш
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
30.07.2015
30 июля 2015
чт
22:00
Белененсеш
2 : 1
Гетеборг
30.07.2015
30 июля 2015
чт
22:00
3 раунд
Белененсеш
2
Гетеборг
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
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