Белененсеш

Лиссабон
Подписаться
Сайт
www.osbelenenses.com/
Страна
Португалия
Стадион
До Рестело
Лента
Состав
Таблица
Результаты
Материалы
Новости

Таблица

Подробнее
Результаты
27.08.2015 27 авг. 2015 чт 23:30
Белененсеш
0 : 0
Альтах
27.08.2015 27 авг. 2015 чт 23:30
4 раунд
Белененсеш
0
Альтах
0
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
20.08.2015 20 авг. 2015 чт 21:30
Альтах
0 : 1
Белененсеш
20.08.2015 20 авг. 2015 чт 21:30
4 раунд
Альтах
0
Белененсеш
1
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
06.08.2015 06 авг. 2015 чт 20:00
Гетеборг
0 : 0
Белененсеш
06.08.2015 06 авг. 2015 чт 20:00
3 раунд
Гетеборг
0
Белененсеш
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
30.07.2015 30 июля 2015 чт 22:00
Белененсеш
2 : 1
Гетеборг
30.07.2015 30 июля 2015 чт 22:00
3 раунд
Белененсеш
2
Гетеборг
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Подробнее
Материалы
Клуб из Португалии вышел на матч составом из девяти человек – с двумя вратарями и без запаса. Все из-за вспышки коронавируса
#Белененсеш
Русский вратарь Крицюк снес игрока «Порту». Тот потерял сознание и пришел в себя на скорой
#Нану
Все материалы
Последние новости
Футбол
В Португалии выявили 13 случаев заражения новым штаммом «Омикрон». Все они – в футбольном «Белененсеше»
#коронавирус
Футбол
Матч «Белененсеш» – «Бенфика» досрочно завершен при счете 0:7. Хозяева начинали игру вдевятером
#Белененсеш
Футбол
Русский вратарь Крицюк перешел в «Белененсеш»
#Станислав Крицюк
Все новости