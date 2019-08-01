Чихура

Сачхере
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Результаты
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:45
Абердин
5 : 0
Чихура
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:45
2 раунд
Абердин
5
Чихура
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 19:45
Чихура
1 : 1
Абердин
25.07.2019 25 июля 2019 чт 19:45
2 раунд
Чихура
1
Абердин
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2019 17 июля 2019 ср 19:00
Чихура
2 : 1
Фола
17.07.2019 17 июля 2019 ср 19:00
1 раунд
Чихура
2
Фола
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:30
Фола
1 : 2
Чихура
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:30
1 раунд
Фола
1
Чихура
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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